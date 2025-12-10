San Gennaro Vesuviano scoperti 76 operai stipati in una palazzina-opificio abusiva | 11 denunce
I Carabinieri di San Gennaro Vesuviano hanno scoperto un insediamento abusivo in una palazzina-opificio in via Nola, dove erano stipati 76 operai. La scoperta ha portato all’identificazione di 11 persone denunciate, evidenziando condizioni di grave degrado e sfruttamento. L’intervento si inserisce nell’azione di contrasto alle attività illecite e alla tutela della sicurezza sul lavoro.
I Carabinieri hanno scoperto 76 operai stipati in una palazzina-opificio abusiva in via Nola, vivendo e lavorando in condizioni di grave degrado. L'operazione ha portato a 11 denunce in stato di libertà. È l'alba quando i militari fanno irruzione nello stabile, che all'apparenza sembra una normale palazzina. In realtà i tre piani custodiscono un mondo.
San Gennaro Vesuviano: scoperta discarica abusiva di 400 tonnellate di rifiuti speciali
Sequestrata a San Gennaro Vesuviano maxi discarica abusiva, il video della scoperta della 'bomba ecologica'
Incendio tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza
14 DICEMBRE – ORE 18:00 Piazza Margherita – San Gennaro Vesuviano Gabriele Esposito si esibirà in Piazza Margherita per una serata di musica e condivisione. L’iniziativa rientra nel progetto "Vesu - facebook.com Vai su Facebook
San Gennaro Vesuviano: scoperta palazzina-opificio, 11 persone denunciate - A San Gennaro Vesuviano, in via Nola, i carabinieri hanno scoperto una palazzina adibita a fabbrica tessile abusiva. Segnala videonola.tv
