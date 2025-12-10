San Gennaro Vesuviano Carabinieri sequestrano fabbrica tessile abusiva

Nella prima mattinata a San Gennaro Vesuviano, i Carabinieri hanno sequestrato una fabbrica tessile abusiva in via Nola. L'intervento, durato circa due minuti, ha visto le forze dell'ordine agire prontamente per contrastare l'attività clandestina, evidenziando l'attenzione su questioni di legalità e sicurezza nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Una lancetta sul 5 una sul 12, è l'alba a San Gennaro Vesuviano. Le saracinesche sono calate ma i riflettori sono già puntati su una palazzina in via Nola. I tre piani che i carabinieri stanno per ispezionare racconteranno storie diverse, quelle di chi ci vive e ci lavora. Un intreccio con un comune denominatore, il degrado. In quello stabile non ci sono solo appartamenti di fortuna ma anche una fabbrica tessile abusiva. Ai piani più alti dormono gli operai. I militari ne conteranno addirittura 76, distribuiti in stanze fatiscenti, letti arrangiati alla meglio, servizi ridotti all'osso e ambienti segnati da umidità e scarsa aerazione.

San Gennaro Vesuviano, Carabinieri sorprendono 2 persone con 3 chili di esplosivo - Sono le 20 e i Carabinieri della stazione di Carbonare di Nola – impegnati in un controllo straordinario del territorio – stanno percorrendo la cittadina di San Gennaro Vesuviano quando notano due ... Riporta rainews.it