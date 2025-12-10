San Gennaro Vesuviano | 76 operai stipati in una palazzina-opificio 3 piani di degrado nessuna autorizzazione 11 persone denunciate dai Carabinieri

A San Gennaro Vesuviano, i Carabinieri hanno scoperto una palazzina abusiva trasformata in dormitorio e opificio, dove 76 operai lavoravano in condizioni di degrado e senza autorizzazioni. Durante l’intervento, sono state denunciate 11 persone per irregolarità edilizie e di sicurezza. Un episodio che evidenzia gravi problemi di illegalità e tutela dei lavoratori.

Blitz dei carabinieri in una palazzina trasformata in dormitorio e opificio abusivo: 76 operai trovati in condizioni di degrado, 11 persone denunciate.. Una lancetta sul 5 una sul 12, è l’alba a San Gennaro Vesuviano. Le saracinesche sono calate ma i riflettori sono già puntati su una palazzina in via Nola. I tre piani che i carabinieri stanno per ispezionare racconteranno storie diverse, quelle di chi ci vive e ci lavora. Un intreccio con un comune denominatore, il degrado. In quello stabile non ci sono solo appartamenti di fortuna ma anche una fabbrica tessile abusiva. Ai piani più alti dormono gli operai. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna autorizzazione. 11 persone denunciate dai Carabinieri

Opificio abusivo nel Napoletano | 76 operai vivevano e lavoravano nello stesso edificio tra sporco e degrado - Zazoom Social News

Bollette della luce in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie | chi ne ha diritto e come richiederlo - Zazoom Social News

San Gennaro Vesuviano, fabbrica tessile abusiva e 76 operai in un dormitorio-lager: 11 denunce - Oltre settanta operai vivevano nel pieno degrado in una palazzina- Si legge su ilgiornalelocale.it

San Gennaro Vesuviano, scoperta palazzina-opificio abusivo: 76 operai stipati, 11 denunce - SAN GENNARO VESUVIANO – All’alba, in via Nola, i Carabinieri hanno acceso i riflettori su una palazzina che nascondeva tre piani di degrado e illegalità. Scrive marigliano.net

A San Gennaro Vesuviano i Carabinieri hanno scoperto 76 operai stipati in una palazzina trasformata in opificio tessile abusivo. Gli ambienti erano fatiscenti, privi di aerazione e ridotti a dormitori improvvisati, con letti arrangiati e condizioni igieniche minime. - facebook.com Vai su Facebook