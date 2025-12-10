San Felice in piazza invita a Note di luce per Natale A seguire accensione dell’albero di Natale sul sagrato

La Parrocchia di San Felice in Piazza apre le porte per un appuntamento ormai atteso e consolidato: la V Edizione del concerto “Note di Luce per Natale”, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:00, a ingresso libero e gratuito. Un evento che ogni anno raccoglie partecipazione, emozione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

