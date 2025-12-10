Samsunspor-AEK Atene Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Samsunspor e AEK Atene, valido per la Conference League, si disputerà il 12 novembre 2025 alle ore 18:45. La squadra di Reis, attualmente in testa al girone, si prepara ad affrontare la sfida casalinga contro l'AEK di Nikolic, in un momento cruciale della competizione. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici.

C’è stato poco da fare nella tana del Galatasaray ma il Samsunspor di Reis è vivo e in cima al girone di Conference League alla vigilia della penultima gara in programma in casa contro l’AEK Atene di Nikolic. Encomiabili i kirmizi Simsekler all’Ali Sami Yen, capaci di rimontare 2 gol di svantaggio al cimbom e di sfiorare un clamoroso colpaccio prima che il gol nel finale di Osimhen spegnesse . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com