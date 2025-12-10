Samsunspor-AEK Atene Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 11 dicembre 2025 alle ore 18:45 si svolgerà la sfida tra Samsunspor e AEK Atene, valida per la Conference League. Una partita importante che vede il Samsunspor, guidato da Reis, in testa al girone, pronto ad affrontare l’AEK Atene di Nikolic in un match decisivo alla vigilia della penultima giornata della fase a gironi.

C’è stato poco da fare nella tana del Galatasaray ma il Samsunspor di Reis è vivo e in cima al girone di Conference League alla vigilia della penultima gara in programma in casa contro l’AEK Atene di Nikolic. Encomiabili i kirmizi Simsekler all’Ali Sami Yen, capaci di rimontare 2 gol di svantaggio al cimbom e di sfiorare un clamoroso colpaccio prima che il gol nel finale di Osimhen spegnesse . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com