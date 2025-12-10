Samsunspor-AEK Atene Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Samsunspor e AEK Atene, valido per la Conference League, si disputerà il 11-12-2025 alle ore 18:45. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con il Samsunspor che guida il girone e l'AEK Atene determinata a consolidare la propria posizione. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

C’è stato poco da fare nella tana del Galatasaray ma il Samsunspor di Reis è vivo e in cima al girone di Conference League alla vigilia della penultima gara in programma in casa contro l’AEK Atene di Nikolic. Encomiabili i kirmizi Simsekler all’Ali Sami Yen, capaci di rimontare 2 gol di svantaggio al cimbom e di sfiorare un clamoroso colpaccio prima che il gol nel finale di Osimhen spegnesse . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

