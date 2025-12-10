Sampdoria Venuti spiega il momento blucerchiato | Siamo dentro un frullatore di emozioni negative ma il gruppo è sano Ci dispiace non aver rispetto le aspettative
Venuti della Sampdoria analizza il difficile momento della squadra, tra emozioni negative e speranze di risalita. Il giocatore sottolinea la solidità del gruppo e il rammarico per aver deluso le aspettative, mentre la squadra combatte per uscire dalla zona retrocessione dopo un anno e mezzo di difficoltà.
Venuti, giocatore della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiale di un quotidiano sportivo italiano La Sampdoria vive da un anno e mezzo l’incubo della zona retrocessione. La classifica piange, ma le recenti vittorie hanno restituito un minimo di ossigeno. Lorenzo Venuti, jolly difensivo blucerchiato, analizza su Tuttosport il momento difficile, difende il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
? LE PAROLE DI VENUTI ? In un'intervista rilasciata a Tuttosport, Lorenzo Venuti ha parlato della situazione attuale della Sampdoria. Il terzino toscano ha dichiarato che il gruppo è unito e che i giocatori sono i primi ad essere molto dispiaciuti del pe - facebook.com Vai su Facebook
U.C. Sampdoria Vai su X
Venuti: «Sampdoria unita. Non andiamo a Palermo in gita» - Nell’ampia intervista pubblicata da Marco Bisacchi su Tuttosport, Lorenzo Venuti fotografa senza filtri il momento della Sampdoria: una squadra da un anno e mezzo immersa nella lotta salvezza, ... mondopalermo.it scrive
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com