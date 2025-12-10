Sampdoria Venuti spiega il momento blucerchiato | Siamo dentro un frullatore di emozioni negative ma il gruppo è sano Ci dispiace non aver rispetto le aspettative

Venuti della Sampdoria analizza il difficile momento della squadra, tra emozioni negative e speranze di risalita. Il giocatore sottolinea la solidità del gruppo e il rammarico per aver deluso le aspettative, mentre la squadra combatte per uscire dalla zona retrocessione dopo un anno e mezzo di difficoltà.

Venuti, giocatore della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiale di un quotidiano sportivo italiano La Sampdoria vive da un anno e mezzo l’incubo della zona retrocessione. La classifica piange, ma le recenti vittorie hanno restituito un minimo di ossigeno. Lorenzo Venuti, jolly difensivo blucerchiato, analizza su Tuttosport il momento difficile, difende il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, Venuti spiega il momento blucerchiato: «Siamo dentro un frullatore di emozioni negative, ma il gruppo è sano. Ci dispiace non aver rispetto le aspettative»

? LE PAROLE DI VENUTI ? In un'intervista rilasciata a Tuttosport, Lorenzo Venuti ha parlato della situazione attuale della Sampdoria. Il terzino toscano ha dichiarato che il gruppo è unito e che i giocatori sono i primi ad essere molto dispiaciuti del pe - facebook.com Vai su Facebook

U.C. Sampdoria Vai su X

Venuti: «Sampdoria unita. Non andiamo a Palermo in gita» - Nell’ampia intervista pubblicata da Marco Bisacchi su Tuttosport, Lorenzo Venuti fotografa senza filtri il momento della Sampdoria: una squadra da un anno e mezzo immersa nella lotta salvezza, ... mondopalermo.it scrive