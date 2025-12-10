Sampdoria testa al Palermo | i doriani non possono assolutamente sbagliare Le ultimissime sulla squadra di Gregucci
La Sampdoria si prepara alla delicata sfida contro il Palermo, un match fondamentale per la squadra di Gregucci. I doriani sono chiamati a ottenere i tre punti per mantenere viva la speranza di migliorare la posizione in classifica e consolidare la fiducia in vista delle prossime gare. L’attesa cresce in vista dell’importante trasferta allo stadio “Renzo Barbera”.
Sampdoria, ora non fermarti. Tifosi, possibile trasferta vietata a Palermo - E il tecnico Foti arriva al Mugnaini sulle note delle canzoni di Olly
Allenamento Sampdoria, inizia la ripresa per la trasferta di Palermo! Blucerchiati in campo questa mattina: i dettagli - Allenamento Sampdoria, questa mattina la formazione di Gregucci inizierà la ripresa in vista della trasferta in Sicilia in programma venerdì Una vittoria di cuore e di carattere quella ottenuta dalla
