Sampdoria multa per il lancio di fumogeni e squalifica per Foti
La Sampdoria è stata multata a causa del lancio di fumogeni durante la partita contro la Carrarese, che ha anche portato alla squalifica di Foti. Un episodio che ha suscitato polemiche e riflessioni sul comportamento dei tifosi e sulle misure di sicurezza negli stadi.
Il lancio di fumogeni dopo il goal del vantaggio-lampo della Carrarese costa alla Sampdoria una multa salata. Sampdoria-Carrarese 3-2: battaglia e rimonta al Ferraris, rinascita blucerchiataLancio di fumogeni in campo: multa alla SampdoriaIl giudice sportivo di Serie B ha disposto una sanzione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
#Sampdoria, multa del Giudice Sportivo per i fumogeni contro la #Carrarese. Squalifica di Salvatore #Foti: la decisione Vai su Facebook
Sampdoria, multa del Giudice Sportivo per i fumogeni in campo nella partita con la Carrarese. Squalifica di Salvatore Foti: la decisione - Il Giudice Sportivo ha multato la Sampdoria per il lancio di fumogeni contro la Carrarese, squalifica a Foti per l'espulsione. Come scrive clubdoria46.it
Il ds Traini si muove sul mercato: "Civitanovese, priorità all’attacco" sport.quotidiano.net
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Batosta Inter, non solo Acerbi e Calhanoglu: Chivu disperato glieroidelcalcio.com
Pecoraro Scanio si sfila: “Nessun posto per me”. E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura, chance per ... anteprima24.it
Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro secoloditalia.it
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 quifinanza.it