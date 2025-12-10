Sampdoria ecco il nuovo leader tecnico della squadra! Il dato sui palloni pericolosi non mente i dettagli

La Sampdoria annuncia un nuovo leader tecnico: Simone Pafundi. Il giovane trequartista, classe 2006, si distingue per le sue qualità e si afferma come figura chiave della squadra. Le statistiche sui palloni pericolosi confermano il suo ruolo centrale nel progetto tecnico dei blucerchiati.

Sampdoria, hai un nuovo leader nella tua squadra! La statistica sui palloni pericolosi è chiara: tutti i numeri La Sampdoria riparte puntando forte su Simone Pafundi, trequartista classe 2006 considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio italiano. Tecnica sopra la media, fantasia e visione di gioco: il giovane blucerchiato è pronto a diventare il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, ecco il nuovo leader tecnico della squadra! Il dato sui palloni pericolosi non mente, i dettagli

Il mondo del calcio in lutto | ucciso a Napoli l’attaccante 23enne La drammatica ricostruzione - Zazoom Social News

Pagliuca | La mia Inter subì furti a ripetizione Samp che notti in disco | poco alcol tante donne - Zazoom Social News

Sampdoria, Pafundi leader tecnico della squadra: tutti i palloni pericolosi passano dai suoi piedi - Simone Pafundi, trequartista della Sampdoria, è in netta crescita dal punto di vista della fiducia nei propri grande mezzi tecnici: l’analisi Sampdoria, Pafundi riparte: il talento classe 2006 pronto ... Come scrive sampnews24.com

Sampdoria, tutti con Gregucci e Foti! La squadra ha mostrato di essersi affidata allo staff tecnico - Sampdoria, nel giro di poco tempo Angelo Gregucci e Salvatore Foti hanno conquistato la fiducia di un gruppo bisognoso di una guida stabile La trasformazione vissuta dalla Sampdoria nelle ultime ... Segnala sampnews24.com

Nuovo Luigi #Ferraris, a gennaio la decisione sul progetto di #Sampdoria e #Genoa. Le parole di Silvia Salis Vai su Facebook