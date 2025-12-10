Sambuca di Sicilia star del web | è fra i borghi siciliani più cercati online

Agrigentonotizie.it | 10 dic 2025

Sambuca di Sicilia si distingue come uno dei borghi più cercati online tra quelli della Sicilia, secondo il report dell’Osservatorio Telepass. Inclusa nella lista dei “I borghi più belli d’Italia”, questa affascinante località agrigentina conquista l’interesse degli utenti del web, confermandosi come una meta di grande attrattiva e fascino nel panorama turistico digitale.

