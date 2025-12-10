Samb volata finale contro Pontedera e Vis
La Samb si avvicina alla fase conclusiva del girone di andata con la sfida contro il Pontedera, dopo aver affrontato un periodo complicato caratterizzato da risultati altalenanti. Dopo un avvio promettente e un quarto posto meritato, i biancocelesti cercano di risollevarsi in vista delle ultime due partite prima della pausa.
Ultimi 180 minuti al termine del girone di andata. La Samb dopo un ottimo inizio ed un quarto posto ampiamente meritato ha attraversato, dopo il successo di Sassari, un periodo difficile per quanto riguarda i risultati con cinque sconfitte e tre pareggi. Il primo nella trasferta di Campobasso e poi nei match casalinghi con Ternana e Pineto che hanno fatto scivolare Eusepi e compagni a ridosso della zona play out. Domenica i rossoblù hanno riposato e dopo gli incontri validi per la diciassettesima di andata, hanno ora solo tre lunghezze di vantaggio sul Bra a quattordici punti. Una situazione che ha determinato l’esonero di Ottavio Palladini con l’arrivo in panchina dell’ex Rimini Filippo D’Alesio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Riviera Samb Volley si stringe attorno ad Alessandro Sgattoni per la scomparsa della madre. Notissimo e storico fotografo di San Benedetto e dello sport rossoblu, Alessandro Sgattoni ha un forte legame anche con il mondo della pallavolo ed è stato giocatore
