Salvati dall’incubo dopo il sequestro | 31 cani Staffordshire Bull Terrier trovano finalmente una vera casa

Dopo un lungo calvario, 31 cani Staffordshire Bull Terrier sequestrati nel Veronese trovano una nuova speranza di felicità. Dopo aver subito maltrattamenti e condizioni disumane, grazie all'intervento dell'OIPA, questi esemplari iniziano ora un percorso verso il recupero e un futuro di affetto e cura.

