Salvati dall’incubo dopo il sequestro | 31 cani Staffordshire Bull Terrier trovano finalmente una vera casa

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un lungo calvario, 31 cani Staffordshire Bull Terrier sequestrati nel Veronese trovano una nuova speranza di felicità. Dopo aver subito maltrattamenti e condizioni disumane, grazie all'intervento dell'OIPA, questi esemplari iniziano ora un percorso verso il recupero e un futuro di affetto e cura.

