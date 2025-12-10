Salvati dall’incubo dopo il sequestro | 31 cani Staffordshire Bull Terrier trovano finalmente una vera casa
Dopo un lungo calvario, 31 cani Staffordshire Bull Terrier sequestrati nel Veronese trovano una nuova speranza di felicità. Dopo aver subito maltrattamenti e condizioni disumane, grazie all'intervento dell'OIPA, questi esemplari iniziano ora un percorso verso il recupero e un futuro di affetto e cura.
Affidati definitivamente i 31 Staffordshire maltrattati nel Veronese: erano tenuti in gabbie minuscole e disidratati, ora grazie all’OIPA iniziano una nuova vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Salvati dall’incubo dopo il sequestro: 31 cani Staffordshire Bull Terrier trovano finalmente una vera casa - Affidati definitivamente i 31 Staffordshire maltrattati nel Veronese: erano tenuti in gabbie minuscole e disidratati, ora grazie all’OIPA iniziano una ... Lo riporta fanpage.it
Prosegue l'esposizione della mostra #LAV "Vite salvate" a Bologna: dal 7 al 17 dicembre troverete le immagini degli animali soccorsi e salvati dall'Unità d'Emergenza nel quartiere Santo Stefano, per sensibilizzare sul rispetto e diritti degli animali lav.it/appun Vai su X
Sbarcati a Bari 120 migranti salvati dalla nave di Emergency Vai su Facebook
Napoli Women: nostre calciatrici dell’Under 17 vittime di insulti omofobi e sessisti da una squadra maschile ... ilnapolista.it
Italia e America250, un’intesa che lega memoria, alleanza e futuro strategico formiche.net
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Il crollo di due edifici a Fez, in Marocco, ha provocato almeno ventidue morti metropolitanmagazine
A Milano la prima edizione di Dressing the Future, l’evento di design per un Made in Italy sostenibile ilfattoquotidiano.it
Roma, scelto l'attaccante: dritti su Zirkzee. E Ferguson può salutare sport.quotidiano.net