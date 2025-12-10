Salute | 11.900 infortuni sulla neve in Alto Adige nel 2024-25 in aumento del 7%

Con l'inizio della stagione invernale e l'imminente Olimpiade di Milano-Cortina, in Alto Adige si registra un aumento del 7% degli infortuni sulla neve, con 11.900 casi nel 2024-25. Un dato che evidenzia l'importanza della prevenzione e della sicurezza durante gli sport invernali, in un periodo di grande fermento per il mondo dello sci e delle attività sulla neve.

(Adnkronos) – Al via la stagione degli sport invernali, con l'imminente Olimpiade di Milano-Cortina, e tornano anche i rischi per le articolazioni. Secondo l'ultima indagine dell'Istituto provinciale di statistica (Astat) della Provincia autonoma di Bolzano, durante la stagione 2024-25 si sono registrati 11.905 infortuni sulle 98 piste da sci dell'Alto Adige, con un aumento del . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

#AMBLAVNEWS - NOTIZIE DELLA SETTIMANA #Infortuni nel settore dell’assistenza sociosanitaria, nuovi documenti #EUOSHA su #salute e #sicurezza (https://amblav.it/infortuni-nel-settore-dellassistenza-sociosanitaria-nuovi-documenti-eu-osha/) EU-OSHA, - facebook.com Vai su Facebook

Salute: 11.900 infortuni sulla neve in Alto Adige nel 2024-25, in aumento del 7% - Al via la stagione degli sport invernali, con l'imminente Olimpiade di Milano- adnkronos.com scrive