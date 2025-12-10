Salto con gli sci Klingenthal è contesto complicato Chi risolverà il rebus-vento in questo 2025?

Il fine settimana del 13-14 dicembre 2025 vede il ritorno della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci a Klingenthal, in Germania. L'evento si svolge in un contesto particolarmente complesso a causa delle condizioni di vento, che rappresentano una sfida importante per gli atleti. Riusciranno i protagonisti a risolvere questo rebus atmosferico?

Il weekend del 13-14 dicembre vedrà la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci impegnata sul trampolino di Klingenthal, in Germania. Inizialmente, questa tappa era stata assegnata a Lake Placid, ma la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sul Large Hill statunitense ha comportato l’obbligo di trovare un’alternativa. Si è optato per il complicato contesto della località della Sassonia, situata al confine con la Repubblica Ceca. Complicato, perchè qui il vento è sovente fastidioso e sostenuto. Si parla, però, di un impianto all’ avanguardia, sia dal punto di vista tecnologico che del profilo. 🔗 Leggi su Oasport.it