Salta la puntata di Belve Crime prevista per il 9 dicembre Rai2 sposta le nuove interviste al 2026

Fanpage.it | 10 dic 2025

La puntata di Belve Crime prevista per il 9 dicembre su Rai2 è stata improvvisamente cancellata. Le nuove interviste sono state spostate al 2026, lasciando i fan senza l'appuntamento tradizionale. La programmazione della trasmissione subisce quindi un cambiamento significativo, suscitando curiosità e attese per le novità future.

