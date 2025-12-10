Salsiccia e fagioli alla baita degli alpini a Cornate
La baita degli alpini di Cornate d'Adda apre le sue porte per una giornata dedicata ai sapori autentici della tradizione. Un'occasione per gustare salsiccia e fagioli in un’atmosfera accogliente, immersi nella natura e nella cultura alpina. Un evento che unisce gusto e convivialità in un contesto unico.
La baita degli alpini di Cornate d'Adda si apre per una domenica speciale all'insegna dei piatti della tradizione. Aspettando Natale. L'appuntamento è per domenica 14 dicembre nella corte della sede degli alpini di via Matteotti con "Aspettando Natale", una giornata tutta dedicata alla.
Salsiccia e fagioli alla baita degli alpini a Cornate - La baita degli alpini di Cornate d'Adda si apre per una domenica speciale all'insegna dei piatti della tradizione.
Cuciniamo insieme: caserecce Cappelli con salsiccia e fagioli - Proponiamo in questa domenica ottobrina, quando l'aria pare vetro lucente, una preparazione campestre.
Rapanello. . Fagioli salsiccia e peperoni
