Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini torna in sala per un omaggio nel 50esimo anno dalla morte del regista
In occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, torna in sala
La rassegna cinematografica dedicata al regista e intellettuale Pier Paolo Pasolini, promossa dall'associazione Luciano Lama, arriva a conclusione con un'ultima proiezione, quella di "Salò o le 120 giornate di Sodoma", l’ultima e più controversa opera del regista.La proiezione è in programma per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
? Salò o le 120 giornate di Sodoma Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica dedicata a Pier Paolo Pasolini Alla Biblioteca Malatestiana di Cesena 11/12 ore 20.15 ? Ingresso Gratuito Vai su Facebook
Salò o le 120 giornate di Sodoma: ecco tutti i segreti del blu-ray in versione integrale e restaurata - Un altro cult del cinema italiano arriva in versione integrale restaurata e con tanti extra, grazie al Crownfunding lanciato da CG Entertainment: come vedremo nella recensione del blu- Come scrive movieplayer.it
