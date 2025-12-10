Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini torna in sala per un omaggio nel 50esimo anno dalla morte del regista

In occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, torna in sala

La rassegna cinematografica dedicata al regista e intellettuale Pier Paolo Pasolini, promossa dall'associazione Luciano Lama, arriva a conclusione con un'ultima proiezione, quella di "Salò o le 120 giornate di Sodoma", l’ultima e più controversa opera del regista.La proiezione è in programma per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

