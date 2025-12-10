Salerno | blitz antidroga in tre province in corso esecuzione arresti
Nella giornata del 10 dicembre, diverse operazioni antidroga sono in corso nelle province di Salerno, Napoli e Avellino. L'intervento, condotto dalle forze dell'ordine, mira a smantellare un importante giro di traffico di sostanze stupefacenti, con l'esecuzione di numerosi arresti.
Salerno, 10 dic. - (Adnkronos) - Blitz antidroga in tre province: in corso esecuzione arresti tra Salerno, Napoli e Avellino. Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno, dal 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e dal Nucleo Cinofili di Sarno, stanno eseguendo misure cautelari personali e reali a vario titolo nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e traffico illecito di cocaina ed crack.
Blitz dei Nas: chiuse 23 attività nelle province di Avellino, Benevento e Salerno
Blitz dei Carabinieri nelle zone collinari di Salerno: operazione in corso a Matierno
Traffico di stupefacenti, blitz a Salerno: 18 indagati in carcere, 21 ai domiciliari
