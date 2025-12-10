Saldi invernali 2026 c' è la data | quando si parte in Piemonte

I saldi invernali 2026 in Piemonte prenderanno il via sabato 3 gennaio, segnando l'inizio delle vendite di fine stagione nella regione. Come di consueto, le vendite iniziano prima dell’Epifania e dureranno complessivamente otto settimane, anche se non consecutive. Questa data segna un momento importante per i negozi e i consumatori piemontesi.

Prenderanno il via sabato 3 gennaio 2026 i saldi invernali in Piemonte.Come di consueto, le vendite di fine stagione partono in tutta la regione prima dell'Epifania e la loro durata sarà di otto settimane, anche non continuative. A stabilirlo è la Regione, che ne ha dato comunicazione ai Comuni e.

