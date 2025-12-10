Sagra Musicale Malatestiana Jordi Savall torna a Rimini con un omaggio al talento femminile e a Vivaldi

10 dic 2025

Jordi Savall torna a Rimini per il concerto finale della 76ª Sagra Musicale Malatestiana, un omaggio al talento femminile. L’orchestra Les Musiciennes du Concert des Nations, composta esclusivamente da donne, si esibirà al Teatro Galli sotto la direzione del Maestro spagnolo, chiudendo così un’edizione ricca di emozioni e qualità musicale.

Jordi Savall torna a Rimini con un omaggio al talento femminile. La 76esima Sagra Musicale Malatestiana chiude il cartellone sinfonico con Les Musiciennes du Concert des Nations, orchestra interamente femminile che giovedì 11 dicembre sarà al Teatro Galli (ore 21) guidata dal Maestro spagnolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

