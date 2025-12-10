sabrina carpenter trasforma una felpa in un mini dress e rende il pantsless di nuovo iconico

Sabrina Carpenter rivoluziona il look con una felpa trasformata in mini dress, riportando in auge il trend del pantsless. La sua scelta estetica unisce comfort e stile, creando un mix di nostalgia e innovazione che cattura l'attenzione nel panorama fashion attuale.

Sabrina Carpenter ha ufficialmente deciso che i pantaloni sono opzionali. E no, non è solo una provocazione pop: è una scelta estetica precisa, che parla di comfort, nostalgia e styling intelligente. L’ultima uscita newyorkese della cantante lo conferma: una semplice felpa oversize diventa un micro abito, con un risultato cozy ma ultra-calibrato. Sabrina Carpenter con le vibes da Princess Diana, ma versione pop girl 2025. Il look arriva in una serata fredda di dicembre, ma l’energia è tutto fuorché invernale. Carpenter prende un capo casual, quasi anonimo, e lo porta esattamente dove sa brillare di più: nello spazio tra street style e fashion moment viralissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it