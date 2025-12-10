sabrina carpenter ha appena reso la manicure a pois ufficialmente invernale

Sabrina Carpenter ha svelato una nuova interpretazione della manicure a pois, portandola nel contesto invernale. Questo cambio di stagione ha segnato il passaggio da semplice tendenza a elemento di stile riconosciuto, dimostrando che alcune nail art sono perfette in ogni momento dell’anno. La cantante ha reso questo look un must anche nei mesi più freddi, confermando la sua versatilità.

C’è un momento preciso in cui un trend smette di essere “carino” e diventa davvero rilevante. Per la manicure a pois, quel momento è arrivato quando Sabrina Carpenter l’ha portata nel pieno dell’inverno, dimostrando che certi beauty look non hanno bisogno del sole per funzionare. Basta l’attitudine giusta. Sabrina Carpenter e la sua nuova manicure: micro, lattiginosa, a pois, e estremamente cool. Al brunch Variety Hitmakers 2025 di Los Angeles, dove è stata premiata come Hitmaker of the Year, Sabrina ha sfoggiato una manicure che sembrava semplice solo a un primo sguardo. In realtà, era un perfetto esercizio di equilibrio tra minimalismo, ironia e controllo estetico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it