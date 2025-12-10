Sabrina Carpenter ha appena reso la manicure a pois ufficialmente invernale
Sabrina Carpenter ha svelato una nuova interpretazione della manicure a pois, portandola nel contesto invernale. Questo cambio di stagione ha segnato il passaggio da semplice tendenza a elemento di stile riconosciuto, dimostrando che alcune nail art sono perfette in ogni momento dell’anno. La cantante ha reso questo look un must anche nei mesi più freddi, confermando la sua versatilità.
C’è un momento preciso in cui un trend smette di essere “carino” e diventa davvero rilevante. Per la manicure a pois, quel momento è arrivato quando Sabrina Carpenter l’ha portata nel pieno dell’inverno, dimostrando che certi beauty look non hanno bisogno del sole per funzionare. Basta l’attitudine giusta. Sabrina Carpenter e la sua nuova manicure: micro, lattiginosa, a pois, e estremamente cool. Al brunch Variety Hitmakers 2025 di Los Angeles, dove è stata premiata come Hitmaker of the Year, Sabrina ha sfoggiato una manicure che sembrava semplice solo a un primo sguardo. In realtà, era un perfetto esercizio di equilibrio tra minimalismo, ironia e controllo estetico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
#Charts2025 #Germania Ecco la Top20 degli album di maggior successo in Germania del 2025. Al #1 "The life of a showgirl" di Taylor Swift che ha ottenuto 225.000 vendite Fisiche + Streaming + Digital download. Altre posizioni #21 Sabrina Carpenter: Man's - facebook.com Vai su Facebook
Sabrina Carpenter arrestó a Elle y Dakota Fanning en su ultimo show Vai su X
Sabrina Carpenter ha appena reso la manicure a pois ufficialmente invernale - Per la manicure a pois, quel momento è arrivato quando Sabrina Carpenter l’ha portata nel pieno dell’inver ... Scrive msn.com
Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomi anticipazionitv.it
L’auto sospetta, l’inseguimento a folle velocità, violenti speronamenti all’auto dei vigili: tre feriti ilrestodelcarlino.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Semestre filtro a Medicina, oggi il secondo appello: le impressioni degli studenti lanazione.it
Ferdinand, il commento social dell’ex difensore dopo il rigore assegnato al Liverpool internews24.com
Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales si amano in segreto, l’indiscrezione dilei.it