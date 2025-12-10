Sabir Viaggio Mediterraneo porta la Physical Dance in teatro a Senigallia
Sabir. Viaggio Mediterraneo porta in scena a Senigallia la Mvula Sungani Physical Dance, un evento che unisce danza e teatro. Venerdì 10 dicembre 2025, il Teatro La Fenice ospiterà questa performance, inserita nel cartellone di danza promosso da Comune e Amat, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Marche.
Senigallia (Ancona), 10 dicembre 2025 - con la Mvula Sungani Physical Dance è il nuovo appuntamento, in scena venerdì (ore 21), per il cartellone di danza del Teatro La Fenice di Senigallia proposto da Comune e Amat in collaborazione e con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche. Con le coreografie firmate da Emanuela Bianchini e Mvula Sungani, le musiche originali eseguite dal vivo da Erasmo Petringa e in scena i l’étoile Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni primo ballerino insieme ai solisti della Mvula Sungani Physical Dance Sabir è la nuova opera, visuale e astratta, del regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
'Sabir. Viaggio mediterraneo', al Comunale l’opera di Mvula Sungani sull’integrazione e la memoria
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia - Venerdì sera alla Fenice danza e musica live per l'integrazione di Mvula Sungani e le musiche originali eseguite dal vivo da Erasmo Petringa Senigallia (Ancona), 10 dicembre 2025 - Scrive ilrestodelcarlino.it
