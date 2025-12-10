sabir viaggio mediterraneo porta la physical dance in teatro a senigallia

Sabir. Viaggio Mediterraneo porta in scena a Senigallia la Mvula Sungani Physical Dance, un evento che unisce danza e teatro. Venerdì 10 dicembre 2025, il Teatro La Fenice ospiterà questa performance, inserita nel cartellone di danza promosso da Comune e Amat, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

