sabir viaggio mediterraneo porta la physical dance in teatro a senigallia

Sabir. Viaggio Mediterraneo porta in scena a Senigallia la Mvula Sungani Physical Dance, un evento che unisce danza e teatro. Venerdì 10 dicembre 2025, il Teatro La Fenice ospiterà questa performance, inserita nel cartellone di danza promosso da Comune e Amat, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Senigallia (Ancona), 10 dicembre 2025 - con la Mvula Sungani Physical Dance è il nuovo appuntamento, in scena venerdì (ore 21), per il cartellone di danza del Teatro La Fenice di Senigallia proposto da Comune e Amat in collaborazione e con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche. Con le coreografie firmate da Emanuela Bianchini e Mvula Sungani, le musiche originali eseguite dal vivo da Erasmo Petringa e in scena i l’étoile Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni primo ballerino insieme ai solisti della Mvula Sungani Physical Dance Sabir è la nuova opera, visuale e astratta, del regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

