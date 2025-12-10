Russell Crowe boccia Il Gladiatore 2 | Non hanno capito cosa aveva reso grande l' originale
Il divo ha indicato nella mancanza di nucleo morale il maggior difetto del sequel di Ridley Scott con Paul Mescal e Denzel Washington. Russell Crowe ha criticato senza mezzi termini Il Gladiatore 2, indicando il difetto principale del sequel di Ridley Scott: l'assenza di un nucleo morale. Nel 2000 Il Gladiatore ha fruttato a Crowe un Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Massimo Decimo Meridio. L'epica avventura diretta da Ridley Scott ha conquistato folle di fan ed è molto apprezzata anche oggi, ma il suo interprete ha storto il naso nei confronti del sequel da cui, ricordiamo, è stato escluso perché il suo personaggio muore nel finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Robin Hood: tutto quello che c’è da sapere sul film con Russell Crowe
Russell Crowe e Rami Malek nel primo trailer ufficiale di Nuremberg
Nuremberg: trailer del nuovo film sulla Seconda Guerra Mondiale con Russell Crowe
Il 18 dicembre arriva al cinema Norimberga, il film che racconta uno dei momenti più importanti della storia moderna: il processo ai maggiori responsabili del regime nazista, il primo tribunale internazionale della storia. A guidare il cast c’è Russell Crowe nei p Vai su Facebook
Alle 21.20 "“Il giorno sbagliato” di Derrick Borte con Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman | La giovane Rachel, bloccata nel traffico mattutino, si scontra con un'automobilista distratto che vede in Rachel una donna da “punire” Vai su X
