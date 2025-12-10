‘Ruby Giulia’ Se design e cinema entrano in hotel

L'apertura di 'Ruby Giulia' segna un nuovo capitolo per il Ruby Group, guidato dal CEO e fondatore Michael Struck. L'hotel, che unisce design e cinema, rafforza la presenza del gruppo in Italia, offrendo un'esperienza innovativa e raffinata. Un punto di riferimento per chi cerca eleganza e creatività in un ambiente unico.

Ruby Group, guidato dal Ceo e fondatore Michael Struck, amplia la sua presenza in Italia con l'apertura di 'Ruby Giulia'. Situata in Via Agostino Depretis, a pochi passi da Piazza Venezia, la proprietà di 5.300 metri quadrati reinventa un ex ufficio del Ministero dell'Interno in un hotel di 164 camere. Concepito come un rifugio urbano nel cuore della città, Ruby Giulia vanta un bar e caffè aperti 24 ore su 24, accoglienti aree lounge che si integrano perfettamente con il quartiere e una terrazza panoramica che offre una vista mozzafiato sulla Città Eterna. Il design di Ruby Giulia trae ispirazione dal glamour e dal mistero degli spy thriller degli anni '70, riflettendo con delicatezza il passato dell'edificio nell'ambito della sicurezza interna.

