Rubano degli attrezzi da lavoro da un furgone tre pregiudicati arrestati
Tre pregiudicati catanesi sono stati arrestati dalla polizia per aver rubato attrezzi da lavoro da un furgone vicino alla Stazione centrale. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla cattura di due uomini di 43 e 31 anni e di una donna di 35 anni, sorpresi durante il furto.
La polizia ha arrestato tre pregiudicati catanesi, due uomini di 43 e 31 anni e una donna di 35 anni, che, nei giorni scorsi, sono stati sorpresi a rubare alcuni attrezzi da lavoro da un furgone parcheggiato in strada, a pochi passi dalla Stazione centrale. Dopo essersi guardati intorno, i ladri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Tre bulgari arrestati dai Carabinieri a Potenza mentre rubano catalizzatori. Fermati con refurtiva e attrezzi da scasso. - facebook.com Vai su Facebook
Ladri rubano attrezzi da lavoro dal Doblò di un artigiano - Rubati gli attrezzi da lavoro sono scappati ma sono stati arrestati dai carabinieri. Lo riporta romatoday.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it