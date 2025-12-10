Rubano degli attrezzi da lavoro da un furgone tre pregiudicati arrestati

La polizia ha arrestato tre pregiudicati catanesi, due uomini di 43 e 31 anni e una donna di 35 anni, che, nei giorni scorsi, sono stati sorpresi a rubare alcuni attrezzi da lavoro da un furgone parcheggiato in strada, a pochi passi dalla Stazione centrale. Dopo essersi guardati intorno, i ladri.

