Ruba alcolici al supermercato e li consegna al complice | lui a processo l' altro sparito con i liquori

Un giovane colombiano di 23 anni è stato portato in tribunale a Perugia con l'accusa di furto aggravato: avrebbe sottratto alcolici al supermercato e consegnati a un complice, che poi è scomparso con i liquori. Il processo si svolge alla presenza dell'imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio.

Un colombiano di 23 anni, difeso dall'avvocato Giuseppe De Lio, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l'accusa di furto aggravato.L'uomo è accusato di avere, "in concorso con soggetto rimasto ignoto" e "al fine di trarne profitto per sé o per altri" rubato diverse.

