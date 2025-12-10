Rovolon al via il cantiere del depuratore | investimento da 2,1 milioni
Sono iniziati i lavori per il nuovo depuratore di Rovolon, con un investimento di 2,1 milioni di euro. L’intervento, molto atteso dalla comunità, mira a aumentare la capacità dell’impianto a 5.
I lavori per il completamento del depuratore di Rovolon sono partiti. L’intervento, atteso da anni dal territorio, punta a portare la capacità dell’impianto a 5.500 abitanti equivalenti, con un cantiere programmato su circa 18 mesi e una conclusione prevista per aprile 2026. L’investimento supera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Infortuni Inter, nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa internews24.com
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com