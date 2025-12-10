Rovolon al via il cantiere del depuratore | investimento da 2,1 milioni

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per il nuovo depuratore di Rovolon, con un investimento di 2,1 milioni di euro. L’intervento, molto atteso dalla comunità, mira a aumentare la capacità dell’impianto a 5.

I lavori per il completamento del depuratore di Rovolon sono partiti. L’intervento, atteso da anni dal territorio, punta a portare la capacità dell’impianto a 5.500 abitanti equivalenti, con un cantiere programmato su circa 18 mesi e una conclusione prevista per aprile 2026. L’investimento supera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica