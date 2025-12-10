Rosalía in concerto a Milano al via la vendita dei biglietti

Rosalía torna in Italia nel 2026 con un concerto unico a Milano, annunciato recentemente dalla stessa artista. Il 25 marzo, al Forum di Assago, la cantautrice catalana porterà dal vivo le atmosfere del suo nuovo album Lux, offrendo ai fan un appuntamento imperdibile. La vendita dei biglietti è già aperta.

Come da lei stessa annunciato pochi giorni fa, Rosalía si esibirà in Italia nel 2026. La cantautrice catalana sarà in concerto a Milano il prossimo 25 marzo, al Forum di Assago, per l’unica data nostrana del tour legato all’album Lux. Il suo ultimo disco, uscito lo scorso 7 novembre, sta registrando vendite record, ed è stato accolto con enorme entusiasmo da pubblico e critica. Riguardo alla sua genesi, la musicista aveva dichiarato: «È stato un processo. Sono cambiato molto, ma allo stesso tempo continuo a pensare sempre alle stesse cose. È come se avessi ancora le stesse domande e lo stesso desiderio di rispondere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it