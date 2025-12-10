Rosa sì ma imperfetta e autoironica Addio Kinsella romantica rivoluzionaria

Londra piange un’icona, un’amica fedele di milioni di lettori e lettrici. Con la sua scrittura ironica e imperfetta, ha rivoluzionato il genere romantico, lasciando un segno indelebile. Addio a una regina che ha saputo mescolare risate e emozioni, diventando un punto di riferimento per chi cerca storie autentiche e sincere.

A Londra è morta un’altra regina. Ma anche l’amica complice di risate e lacrime per milioni di lettrici (e lettori) in tutto il mondo. Sophie Kinsella a due giorni dal 56° compleanno ha perso la scommessa con il cancro al cervello dopo essersi già assicurata l’immortalità dentro un impero che chiude la bocca agli schizzinosi: esordio folgorante con I Love Shopping, poi un record di oltre 45 milioni di copie vendute e traduzioni in più di 40 lingue. E se c’è ancora chi la chiama letteratura per signorine, di fronte al fatto che sul pianeta si vendono due romanzi rosa al secondo brindano gli editori: sono proprio i romance, trionfo persuasivo della chick-lit (narrativa per “pollastrelle“, definizione nata negli anni ’90), a raddrizzare bilanci altrimenti scoraggianti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rosa sì, ma imperfetta e autoironica. Addio Kinsella romantica rivoluzionaria

Rosa sì, ma imperfetta e autoironica. Addio Kinsella romantica rivoluzionaria - Con “I Love Shopping“ ha reinventato la letteratura femminile ... quotidiano.net scrive

Un anno fa,a dicembre, abbiamo girato La forma imperfetta dei ricordi,questa era l’ultima scena,al mare. Regia di @___elisafaccioni___ Con @adel.ona E’stata una bellissima esperienza e soprattutto e stato bello vedere il risultato cosi intenso del lavoro di tu - facebook.com Vai su Facebook