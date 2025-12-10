Rosa Ianniello | una giovane promessa tra spettacolo e creatività

Rosa Ianniello si distingue come una giovane promessa nel panorama dello spettacolo e della creatività. Con entusiasmo e determinazione, coltiva sogni ambiziosi tra recitazione, moda e arte, dimostrando una brillante curiosità e una forte passione per il suo percorso professionale.

. Brillante e curiosa, Rosa coltiva sogni grandi tra recitazione, passerelle e creatività, pronta a inseguire le proprie passioni con determinazione ed entusiasmo. Rosa Ianniello ha 11 anni e vive a Battipaglia, in Campania. Alta 148 cm, occhi e capelli castani, parla tre lingue — francese, inglese e italiano — ed è una bambina brillante, curiosa e piena di entusiasmo, con lo sguardo di chi ha già tanti sogni e nessuna paura di inseguirli. Rosa, quali sono i tuoi principali sogni nel mondo dello spettacolo?. «Vorrei lavorare nel cinema e diventare modella, ma mi piacerebbe anche studiare economia per diventare un’imprenditrice». 🔗 Leggi su Bollicinevip.com