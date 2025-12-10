Ronde in stazione | Arriva la destra perché il Comune ha fallito
Le recenti ronde promosse da Forza Nuova nella zona della stazione hanno acceso il dibattito sulla sicurezza cittadina. Dopo gli ultimi eventi, i consiglieri del Partito Democratico hanno criticato l'iniziativa, attribuendo la responsabilità al fallimento delle politiche comunali. La questione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle misure di tutela e ordine pubblico nel territorio.
Le "passeggiate" per la sicurezza, annunciate da Forza Nuova nella zona della stazione, dopo gli ultimi fatti avvenuti, hanno fatto sollevare gli scudi ai consiglieri comunali del Partito democratico. “Assistiamo, ancora una volta, al tentativo della destra estremista di Forza Nuova di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
PORDENONE. IL PD CONTRO LE RONDE DI FORZA NUOVA NELLE ZONE DELLA STAZIONE E AUTOSTAZIONE. Pordenone - Il Pd non ci sta. Le "passeggiate" per la sicurezza, annunciate dalla coordinatrice di Forza Nuova nella zona della stazione, dopo - facebook.com Vai su Facebook
A Bologna le ronde «nere» dell'estrema destra: sulle magliette il teschio delle SS - degrado in maglietta nera, con tanto di totenkopf stampato sulle spalle: il teschio con le tibie incrociate usato come simbolo dalle Ss durante gli anni della Germania nazista. Scrive corrieredibologna.corriere.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it