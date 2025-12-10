Romano il presepe ‘al contrario’ che cambia la prospettiva di chi guarda

Un presepe innovativo rivoluziona la tradizione a Romano, offrendo una prospettiva originale sulla Sacra Famiglia. Le statue sono rivolte di spalle e si riflettono in uno specchio, creando un’installazione che invita a riscoprire il presepe da un punto di vista diverso. “Pov (Point of View)”, inaugurato l’8 dicembre, propone un’esperienza visiva unica e coinvolgente.

Romano. Le statue della Sacra Famiglia sono rivolte di spalle e guardano verso uno specchio: è la caratteristica dell’installazione “Pov (Point of View)”, inaugurata l’8 dicembre. L’opera ribalta la scena tradizionale del presepe e invita chi passa a specchiarsi, diventando parte della rappresentazione e spostando l’attenzione dall’immagine sacra alla riflessione personale. L’allestimento è stato realizzato dal Circolo di Ricreazione Artistica Il Romanino su progetto dell’artista Mirko Rossi e collocato sotto il portico di Palazzo della Ragione, in piazza Roma, nel cuore della città. All’inaugurazione erano presenti cittadini e amministratori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it