Roma una 23enne denuncia | Violentata fuori dalla metro
Una giovane di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata nei pressi della fermata della metro Jonio a Roma. La ragazza si è recata in ospedale per le cure del caso e ha riferito di aver subito un'aggressione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nell'area. L'indagine è in corso per ricostruire l'accaduto.
La giovane si è presentata in ospedale raccontando di essere stata aggredita nei pressi della fermata Jonio. I carabinieri hanno acquisito i filmati della zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
