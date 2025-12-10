Roma scelto l' attaccante | dritti su Zirkzee E Ferguson può salutare

La Roma ha deciso di rafforzare il reparto offensivo con un investimento significativo, puntando su un nuovo attaccante. Dopo aver valutato diverse opzioni, la scelta è ricaduta su Zirkzee, segnando un importante passo nella strategia di rafforzamento della squadra. Ferguson potrebbe così salutare, mentre i tifosi attendono con entusiasmo le novità in vista della prossima stagione.

Roma, 10 dicembre 2025 – La Roma ha scelto: per alzare il livello serve un investimento importante in attacco. Ferguson non ha convinto e Dovbyk non dà garanzie, per questo nelle scorse settimane la dirigenza aveva iniziato a sondare il mercato, per poi arrivare ad una conclusione, che porta il nome di Joshua Zirkzee. È l'olandese ex Bologna il preferito di Massara per completare il reparto offensivo. Per il classe 2001 si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l'esperienza al Dall'Ara tra il 2022 e il 2024. Con la maglia dei felsinei, l'oalndese ha messo a segno 14 gol e 9 assist in 58 presenze, ma è nell'ultima stagione che ha attirato su di sé l'interesse dei top team europei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net