Roma Pellegrini in attesa | futuro bloccato e nessun segnale dalla società

Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma è in sospeso, con segnali di incertezza e un blocco nelle trattative. La situazione ricorda quella di Paulo Dybala, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi ufficiali. La mancata comunicazione dalla società alimenta il clima di tensione e incertezza sul destino del capitano giallorosso.

Il destino di Lorenzo Pellegrini in giallorossoo entra in una fase delicata, con una situazione che inizia a ricordare da vicino quella di Paulo Dybala. Come riportato da La Repubblica, due dei simboli della Roma degli ultimi anni si ritrovano oggi sospesi tra il desiderio di rimanere e un contesto societario che non offre certezze. Pellegrini attende una chiamata dalla dirigenza per aprire il dialogo sul rinnovo, ma finora gli unici segnali sono arrivati dal campo: Gian Piero Gasperini ha preferito evitare discorsi extra-tecnici, affidandosi al contributo del giocatore sul terreno di gioco. Il giocatore, da parte sua, non ha mai fatto mancare disponibilità e impegno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società

