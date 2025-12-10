Roma Natale in Galleria Sordi tra luci bambini e solidarietà
A Roma, la Galleria Alberto Sordi si anima di luci, musica e spirito di solidarietà, creando un’atmosfera natalizia accogliente e festosa. Tra giochi per bambini e gesti di generosità, questa cornice si prepara a vivere le celebrazioni delle festività, offrendo un momento di convivialità e solidarietà alla città.
In queste settimane di attesa, la Galleria Alberto Sordi si trasforma in un salotto luminoso dove musica, giochi per i più piccoli e gesti di generosità accompagnano Roma verso le feste. Un percorso che unisce emozione, tradizione e vicinanza concreta a chi ha più bisogno, regalando alle famiglie un Natale da ricordare. Un Natale che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Roma accende il Natale con la Christmas Parade 2025, la più grande parata natalizia d’Europa
Supino, identita' viva, "Memorie, sapori e luci: tra Roma antica e tradizioni di Natale"
Da Roma Termini ad Arezzo: in treno verso i Mercatini di Natale
Natale barocco tra Napoli e Roma Vai su Facebook
NATALE DIFFUSO IN TUTTA ROMA @Turismoromaweb @Roma #natale #festa #musica #canzoni #fanfara #banda #polizialocaleromacapitale #poliziadistato Vai su X
Natale alla Galleria Alberto Sordi - La Galleria Alberto Sordi apre le festività con l’accensione dell’Albero lo scorso 8 dicembre e presenta un programma ricco appuntamenti. Si legge su romatoday.it
