Roma Natale in Galleria Sordi tra luci bambini e solidarietà

A Roma, la Galleria Alberto Sordi si anima di luci, musica e spirito di solidarietà, creando un’atmosfera natalizia accogliente e festosa. Tra giochi per bambini e gesti di generosità, questa cornice si prepara a vivere le celebrazioni delle festività, offrendo un momento di convivialità e solidarietà alla città.

In queste settimane di attesa, la Galleria Alberto Sordi si trasforma in un salotto luminoso dove musica, giochi per i più piccoli e gesti di generosità accompagnano Roma verso le feste. Un percorso che unisce emozione, tradizione e vicinanza concreta a chi ha più bisogno, regalando alle famiglie un Natale da ricordare. Un Natale che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma, Natale in Galleria Sordi tra luci, bambini e solidarietà

Roma accende il Natale con la Christmas Parade 2025, la più grande parata natalizia d’Europa

Supino, identita' viva, "Memorie, sapori e luci: tra Roma antica e tradizioni di Natale"

Da Roma Termini ad Arezzo: in treno verso i Mercatini di Natale

Natale barocco tra Napoli e Roma Vai su Facebook

NATALE DIFFUSO IN TUTTA ROMA @Turismoromaweb @Roma #natale #festa #musica #canzoni #fanfara #banda #polizialocaleromacapitale #poliziadistato Vai su X

Natale alla Galleria Alberto Sordi - La Galleria Alberto Sordi apre le festività con l’accensione dell’Albero lo scorso 8 dicembre e presenta un programma ricco appuntamenti. Si legge su romatoday.it