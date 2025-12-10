Roma Nainggolan | Andare via la scelta peggiore Monchi si è comportato da bugiardo
Radja Nainggolan riflette sulla sua esperienza alla Roma, criticando la decisione di andarsene e accusando Monchi di aver mentito. Dopo quattro e mezzo stagioni, l’ex centrocampista belga esprime il suo punto di vista sui motivi della sua separazione dal club e sui rapporti con la dirigenza.
Nelle sue quattro stagioni e mezzo alla Roma, Radja Nainggolan ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi. Intervenuto nel podcast di Radio Romaista, S.R.Q.R – Sono Romanisti e Quasi Romani, il belga ha ripercorso alcune tappe del suo passato, a partire da quel Juventus-Roma 3-2 del 2015: “Fecero bene a mandare Totti ai microfoni perché io avrei fatto di peggio. Quella sconfitta ci tolse energia oltre a causarci un contraccolpo psicologico. Quella sera capimmo che non avremmo mai potuto vincere lo scudetto”. Riguardo invece il suo stile di vita spesso criticato: “Avevo bisogno di star bene fuori dal campo per poi ribaltare gli avversari la domenica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Da quel leggendario Roma-Barcellona di Champions League al rapporto con Luciano Spalletti: Radja #Nainggolan si è raccontato nel corso del podcast “S.R.Q.R.: Sono Romanisti & Quasi Romani” di Radio Romanista Ecco un’anticipazione del primo epis - facebook.com Vai su Facebook
? #Nainggolan: " #Spalletti dormì con me a Trigoria per tre notti. Giocai #RomaBarcellona da infortunato" #ASRoma Vai su X
Nainggolan: "Monchi mi voleva vendere in Turchia, me ne andai per colpa sua" - R": "Non potevo più lavorare con lo spagnolo" poi un ricordo di Juve- Segnala ilromanista.eu
