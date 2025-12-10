Roma Massara vuole chiudere Zirkzee | Ferguson libera lo slot in attacco

Roma si prepara a definire il proprio futuro offensivo: Massara punta a chiudere l'acquisto di Zirkzee, con Ferguson che potrebbe liberare uno slot in attacco. Le prossime settimane saranno decisive per il trasferimento e il ruolo che il giovane attaccante potrà avere nel progetto giallorosso.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se Joshua Zirkzee potrà davvero diventare il nuovo centravanti della Roma. I giallorossi hanno intensificato i contatti con il Manchester United, ma la trattativa resta complessa: tra le commissioni richieste dagli agenti, i tempi dell’operazione e le esigenze degli inglesi, il dossier richiede ancora lavoro. Lo United, infatti, deve fare i conti con le partenze di Diallo e Mbeumo per la Coppa d’Africa e sta aspettando il rientro dell’infortunato Sesko. Solo quando lo sloveno tornerà a disposizione, lo spazio per Zirkzee si ridurrà nuovamente, aprendo di fatto alla possibilità di un addio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it