Roma Massara vuole chiudere Zirkzee | Ferguson libera lo slot in attacco
Roma si prepara a definire il proprio futuro offensivo: Massara punta a chiudere l'acquisto di Zirkzee, con Ferguson che potrebbe liberare uno slot in attacco. Le prossime settimane saranno decisive per il trasferimento e il ruolo che il giovane attaccante potrà avere nel progetto giallorosso.
Le prossime settimane saranno decisive per capire se Joshua Zirkzee potrà davvero diventare il nuovo centravanti della Roma. I giallorossi hanno intensificato i contatti con il Manchester United, ma la trattativa resta complessa: tra le commissioni richieste dagli agenti, i tempi dell’operazione e le esigenze degli inglesi, il dossier richiede ancora lavoro. Lo United, infatti, deve fare i conti con le partenze di Diallo e Mbeumo per la Coppa d’Africa e sta aspettando il rientro dell’infortunato Sesko. Solo quando lo sloveno tornerà a disposizione, lo spazio per Zirkzee si ridurrà nuovamente, aprendo di fatto alla possibilità di un addio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Derby alle porte, Roma in campo Trigoria: Massara e Ranieri guardano dall’alto | FOTO
Roma, Massara e il futuro di Pellegrini: “Nel calcio tutto può cambiare”
Lazio-Roma LIVE, le formazioni ufficiali. Massara: “Non è una gara spartiacque”
AsRomalive.it. LONOWN · AVANGARD (Slowed). Come si concluderà questo valzer di attaccanti? #massara #asroma #calciomercato #zirkzee #lucca #scamacca #fabiosilva #tel #roma #gasperini Vai su Facebook
Rimane il profilo che mette tutti d'accordo dentro la Roma a gennaio per rinforzare l'attacco. Da settimane Massara ha già avviato contatti e formula, giocatore interessato, tutto dipende però solo dal Manchester United che rimane padrone del destino di Joshu Vai su X
Calciomercato Roma, la scelta in attacco è Zirkzee: pressing di Massara - Calciomercato Roma: pressing di Massara sullo United per Zirkzee. Da sportpaper.it
Musica sotto choc, il cantante ucciso a coltellate: arrestato il figlio tvzap.it
La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser onesto: "Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film" movieplayer.it
La faida dei Colaiacovo, dal cemento di Gubbio al Sole 24 Ore lettera43.it
Nocera sulla Promozione. "Campionato riaperto, ma l’Aurora ha qualcosa in più» lettera43.it
STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO: LA DECISIONE DEI VERTICI bubinoblog
La modella russa rompe il silenzio su Berlusconi: “Giovanna Rigato lo ricattava per un milione” cinemaserietv.it