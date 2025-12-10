Roma Massara vuole chiudere Zirkzee | Ferguson libera lo slot in attacco

Sololaroma.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara a definire il proprio futuro offensivo: Massara punta a chiudere l'acquisto di Zirkzee, con Ferguson che potrebbe liberare uno slot in attacco. Le prossime settimane saranno decisive per il trasferimento e il ruolo che il giovane attaccante potrà avere nel progetto giallorosso.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se Joshua Zirkzee potrà davvero diventare il nuovo centravanti della Roma. I giallorossi hanno intensificato i contatti con il Manchester United, ma la trattativa resta complessa: tra le commissioni richieste dagli agenti, i tempi dell’operazione e le esigenze degli inglesi, il dossier richiede ancora lavoro. Lo United, infatti, deve fare i conti con le partenze di Diallo e Mbeumo per la Coppa d’Africa e sta aspettando il rientro dell’infortunato Sesko. Solo quando lo sloveno tornerà a disposizione, lo spazio per Zirkzee si ridurrà nuovamente, aprendo di fatto alla possibilità di un addio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma massara vuole chiudere zirkzee ferguson libera lo slot in attacco

© Sololaroma.it - Roma, Massara vuole chiudere Zirkzee: Ferguson libera lo slot in attacco

Derby alle porte, Roma in campo Trigoria: Massara e Ranieri guardano dall’alto | FOTO

Roma, Massara e il futuro di Pellegrini: “Nel calcio tutto può cambiare”

Lazio-Roma LIVE, le formazioni ufficiali. Massara: “Non è una gara spartiacque”

roma massara vuole chiudereCalciomercato Roma, la scelta in attacco è Zirkzee: pressing di Massara - Calciomercato Roma: pressing di Massara sullo United per Zirkzee. Da sportpaper.it