Roma i residenti dell' Esquilino diventano sentinelle del degrado

Nel quartiere Esquilino di Roma, i residenti si sono uniti per vigilare sul degrado urbano, trasformandosi in

Roma, quartiere Esquilino. Sono da poco passate le 9 di sera e i residenti del rione a pochi passi dalla stazione Termini si radunano per presidiare il portico di piazza Vittorio Emanuele. "C'è chi li chiama 'ronde'? Ma quali 'ronde', è ridicolo", spiega una partecipante al raduno. Sono, più correttamente, "sentinelle del degrado", quello che quotidianamente sono costretti a subire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, i residenti dell'Esquilino diventano "sentinelle del degrado"

Roma, viaggio nella “kasba” del mercato Esquilino. Chi impreca e chi prega Allah a piedi nudi - Al mercato coperto dell’Esquilino, tra la stazione Termini e i portici di piazza Vittorio, i commercianti italiani sono merce rara: a sentire i ... Secondo iltempo.it

Roma, i residenti dell'Esquilino scendono in piazza contro degrado e insicurezza: «La manifestazione nasce dopo l'ennesimo accoltellamento» - Degrado, furti, aggressioni, sporcizia, l'elenco è lungo e potrebbe continuare, Roma è stata assediata da tempo da una miriade di incivili che con la prepotenza e la violenza si fanno strada a ... Lo riporta ilmessaggero.it

ROMA - Un improvviso e fortissimo boato a svegliato i residenti della zona che sono scesi in strada apprendendo della tragedia #corriere #incidente #Roma #tragedia - facebook.com Vai su Facebook

Un regalo di Natale speciale per le famiglie di Roma! Dal 29 novembre 2025, i residenti nel Comune di Roma potranno accedere a 10.000 biglietti al 50% di sconto per scoprire da vicino la magia di @christmasworld_italy il parco natalizio più amato d’Eur Vai su X