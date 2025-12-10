Roma flashmob fuori dalla metro Jonio dopo stupro di una 23enne

A Roma, centinaia di persone hanno partecipato a un flashmob organizzato dalle associazioni di quartiere e dai centri antiviolenza, in risposta alla violenza sessuale ai danni di una giovane di 23 anni avvenuta fuori dalla metro Jonio. L'iniziativa ha rappresentato un gesto di solidarietà e denuncia contro la violenza di genere nella comunità.

In centinaia mercoledì sera hanno preso parte al flashmob organizzato a Roma dalle associazioni di quartiere, centro antiviolenza Donna Lisa, Astra e Non una di meno, grande risposta del quartiere dopo la violenza sessuale subita da una 23enne all'uscita della metro Jonio. "Siamo qui per solidarietà alla donna, per ribadire la nostra presenza sui territori e sottolineare che non accettiamo sciacallaggi su vicende terribili come questa – ha affermato Daniela Volpe del centro Donna Lisa – Chi stupra è maschio, che sia bianco o nero, è figlio delle cultura patriarcale. Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano".

