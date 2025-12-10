Roma Dybala allontana le voci dall’Argentina | l’indizio social

Paulo Dybala rompe il silenzio sui social, mettendo a tacere le voci sul suo futuro e chiarendo la sua posizione con i tifosi della Roma. In un momento di crescente attesa e rumors, l’attaccante argentino utilizza un gesto diretto per comunicare il suo stato d’animo e rassicurare i supporters giallorossi.

Nel pieno delle indiscrezioni che continuano a circolare sul suo futuro, Paulo Dybala ha scelto un modo semplice ma diretto per mandare un messaggio ai tifosi della Roma. Sul proprio profilo Instagram, l’argentino ha pubblicato una foto dell’allenamento odierno, accompagnandola con una didascalia essenziale ma eloquente: “& Roma”. Un segnale chiaro, un modo per ribadire il suo legame con l’ambiente giallorosso in una fase in cui il suo nome rimbalza con insistenza tra Argentina ed Europa. Il post sembra infatti indirizzato proprio alle voci che parlano di un possibile ritorno in patria, con il Boca Juniors tra le squadre più accostate all’attaccante nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dybala allontana le voci dall’Argentina: l’indizio social

Roma, Dybala titolare con l’Inter? Gasperini ‘avvicina’ il rientro dell’argentino

Totti: “Roma-Inter una battaglia. Lautaro o Dybala? Servirà… Cristante”

Europa League: Roma-Viktoria Plzen 1-2, Dybala non basta

Tramite un post su Instagram, Paulo Dybala ha postato un suo primo piano durante l'allenamento odierno, con sotto la scritta "& @officialasroma". L'ex Juventus ha menzionato quindi il profilo ufficiale dei giallorossi. Un possibile, probabile, segnale dopo le t - facebook.com Vai su Facebook

FOTO - Instagram, Dybala e il post criptico: "& AS Roma". Risposta alle voci di mercato? bit.ly/3MysNwt #ASRoma Vai su X

FOTO - Dybala "allontana" il Boca: arriva il post social - Su Instagram lo scatto dopo la seduta di allenamento e la didascalia: "& Roma" che sembra scacciare le voci di mercato ... ilromanista.eu scrive