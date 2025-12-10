Roma Bailey diventa un caso | giamaicano proposto al Benfica

Bailey, attaccante giamaicano, è al centro delle attenzioni di mercato: il Benfica lo ha proposto a Roma, che continua a lavorare sulle uscite per ottimizzare il monte ingaggi e prepararsi all’eventuale arrivo di Zirkzee. La situazione crea fermento intorno alla rosa giallorossa in vista delle prossime mosse di mercato.

La Roma continua a muoversi sul fronte delle uscite, indispensabili per sistemare il monte ingaggi e creare margine d'azione in vista dell'operazione Zirkzee. Tra i nomi destinati a lasciare Trigoria ci sarebbe quello di Leon Bailey, arrivato in estate come possibile arma in più per l'attacco ma rivelatosi, nei fatti, una scommessa mai davvero entrata nel vivo. Il giamaicano, frenato da acciacchi e continuità mai trovata, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo nel sistema di Gian Piero Gasperini, diventando presto un corpo estraneo alla rosa. Per questo la dirigenza lo avrebbe inserito tra i giocatori da piazzare già a gennaio.

Roma, da Bailey a Dovbyk: cosa filtra e occhio alla gestione di El Shaarawy - Novità in casa Roma sulle condizioni di Bailey, Dovbyk, Dybala e Angelino: occhio anche al minutaggio di El Shaarawy