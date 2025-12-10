Roma atteso il progetto definitivo del nuovo stadio | Ryan Friedkin atteso nella Capitale
A Roma si attende con trepidazione la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio, un passo chiave per il futuro della società giallorossa. Nel frattempo, l'ambiente romanista si prepara a un ritorno importante: Ryan Friedkin è previsto in città nei prossimi giorni, alimentando l'attenzione su possibili sviluppi societari.
Negli ambienti romanisti si respira aria di movimenti importanti sul fronte societario. Come riportato da Il Messaggero, Ryan Friedkin sarebbe pronto a fare ritorno a Roma nei prossimi giorni. La sua presenza coinciderebbe con un appuntamento cruciale per il futuro del club: la presentazione ufficiale del progetto definitivo del nuovo stadio, che dovrebbe essere fissata per il 16 dicembre. Un rientro significativo, non solo dal punto di vista istituzionale. Considerata la vicinanza dell’impegno di campionato, non è escluso che il vicepresidente possa sedersi in tribuna all’ Olimpico già lunedì 15 dicembre, in occasione del posticipo contro il Como. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
