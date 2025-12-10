Roma 23enne vittima di stupro all' uscita della metro | flash mob contro la violenza in Piazzale Jonio

A Roma, centinaia di persone si sono radunate in Piazzale Jonio per un flash mob organizzato da associazioni di quartiere e gruppi femministi, in risposta alla violenza sessuale di una 23enne avvenuta all’uscita della metro. L’evento ha rappresentato un gesto di solidarietà e denuncia contro la violenza di genere e per sensibilizzare l’opinione pubblica.

In centinaia questa sera hanno preso parte al flash mob organizzato a Roma dalle associazioni di quartiere – centro antiviolenza Donna Lisa, Astra e Non una di meno -, una grande risposta dopo la violenza sessuale subita da una 23enne all’uscita della metro Jonio. “Siamo qui per solidarietà alla donna, per ribadire la nostra presenza sui territori e sottolineare che non accettiamo sciacallaggi su vicende terribili come questa – ha affermato Daniela Volpe del centro Donna Lisa – Chi stupra è maschio, che sia bianco o nero, è figlio delle cultura patriarcale. Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, 23enne vittima di stupro all'uscita della metro: flash mob contro la violenza in Piazzale Jonio

