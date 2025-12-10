Roma 23enne violentata vicino alla metro Jonio | indagini in corso caccia al branco

Una studentessa di 23 anni è stata vittima di una violenza sessuale nella notte tra il 7 e l’8 dicembre nei pressi della fermata metro Jonio a Roma. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e catturare i responsabili.

Una studentessa di 23 anni è stata vittima di una violenza sessuale nella notte tra il 7 e l’8 dicembre nei pressi della fermata Jonio della metro B1, tra Val Melaina e Tufello. L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte, quando la giovane, uscita dalla metropolitana, ha percorso pochi metri lungo via Gran Paradiso per raggiungere una fermata del bus notturno. Secondo quanto riferito ai carabinieri, la ragazza sarebbe stata sorpresa da tre uomini: due l’avrebbero immobilizzata, mentre un terzo l’avrebbe violentata in un angolo poco illuminato della strada. Dopo l’aggressione i tre sarebbero fuggiti rapidamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, 23enne violentata vicino alla metro Jonio: indagini in corso, caccia al branco

