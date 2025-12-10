Roma 23enne denuncia violenza sessuale all’uscita della metro Jonio
Una ragazza di 23 anni ha presentato denuncia per violenza sessuale avvenuta all’uscita della metro Jonio, a Roma. L’episodio, avvenuto il 10 dicembre 2025, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle misure di sicurezza nelle aree pubbliche della città. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.
Roma, 10 dicembre 2025 – Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio, a Roma. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, dopo mezzanotte, fuori dalla stazione della linea B1. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire ogni fase dell’aggressione. Azione: “Serve più sicurezza”. Il caso ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza nella Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Choc a #Roma: 23enne violentata all'uscita della #Metro | https://shorturl.at/J3qiX - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 23enne denuncia violenza sessuale fuori dalla metro Jonio: il punto sulle indagini tg.la7.it/cronaca/roma-v… Vai su X
Orrore a Roma, 23enne violentata da tre uomini all’uscita della metro: è caccia agli aggressori - Roma, 23enne denuncia violenza sessuale fuori dalla metro Jonio: tre uomini l’avrebbero aggredita e abbandonata in strada. Da tag24.it
