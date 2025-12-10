Rogo distrugge il tetto di una casa | 75enne in ospedale
Un incendio ha devastato il tetto di una casa, lasciando un 75enne ferito e ricoverato in ospedale. Quando ha notato fumo e fiamme, ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco, ma il solaio in legno non ha potuto essere salvato.
Quando ha visto fumo e fiamme ha subito chiamato i vigili del fuoco. Ma per il solaio in legno della sua casa non c’è stato niente da fare. Paura nel Comune di Bagnone per un incendio che ha interessato un’abitazione nel piccolo paese di Vespeno. Tutto è accaduto intorno alle 20 di lunedì, un 75enne che vive da solo si è insospettito sentendo odore di fumo in solaio e ha subito chiamato i vigili del fuoco. All’arrivo i pompieri hanno visto le fiamme e si sono dati immediatamente da fare per spegnerle, sotto gli occhi dell’uomo che è rimasto lì fuori a guardare, preoccupato. Stando ai primi rilievi, pare che le fiamme abbiano avuto origine dal tubo di scarico della stufa a legna e poi si siano propagate facilmente nel solaio in legno, che ha preso fuoco in un attimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
